ACM treedt op tegen energiebedrijf dat levering zomaar stopzet

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) treedt op tegen een energiebedrijf dat zomaar stopt met het leveren van gas en stroom bij consumenten met een vast energiecontract. Dat doet de onderneming als klanten niet akkoord gaan met een verhoging van hun eerder afgesproken tarief. De toezichthouder maant het bedrijf om de leveringen te hervatten. Doet de aanbieder dit niet, dan moet er een dwangsom van 15.000 euro per week worden betaald.

Vanwege de sterk gestegen energieprijzen zijn er bij de ACM meldingen binnengekomen over meerdere energiebedrijven die met dit soort dreigementen zijn gekomen richting hun klanten. Uit onderzoek van de waakhond blijkt nu dat één van deze bedrijven de levering aan consumenten die niet akkoord zijn met een prijsverhoging, daadwerkelijk stopzet in de winterperiode. Dat is niet toegestaan.

De dwangsom voor de onderneming kan oplopen tot een maximum van 45.000 euro. Om welk bedrijf het precies gaat, brengt de ACM niet naar buiten. De toezichthouder zegt de komende tijd te blijven controleren of energiebedrijven zich aan de regels houden. Als blijkt dat ook andere bedrijven de levering stopzetten zal hiertegen eveneens worden opgetreden.