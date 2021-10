Boyband BTS stapt over naar platenlabel met notering in Amsterdam

De Zuid-Koreaanse boyband BTS stapt over naar platenmaatschappij Universal Music, het label dat onlangs een beursnotering kreeg in Amsterdam. Voor Universal, dat als grootste muziekconcern ter wereld al samenwerkt met sterren als Taylor Swift, Billie Eilish en Lady Gaga, gaat het om een belangrijke deal.

BTS is tegenwoordig een van 's werelds populairste en best verkopende acts en Universal probeerde al jaren om zaken met de boyband te doen. Universal-topman Lucian Grainge had persoonlijk contact gezocht met het management van de K-pop-zangers en -rappers. Zo is het uiteindelijk gelukt om BTS los te weken bij Columbia Records van Sony Music.

"Hoewel we onze tijd bij Sony enorm waarderen en eeuwig dankbaar zullen zijn voor alles wat ze hebben gedaan en zullen blijven doen, kijken we uit naar ons nieuwe hoofdstuk in samenwerking met Universal", heeft BTS via zijn management laten weten. Hoeveel geld er met de overstap is gemoeid, is niet naar buiten gebracht.

Aandelen van Universal zijn sinds september genoteerd aan de Amsterdamse aandelenbeurs. Het ging om een van de grootste beursgangen op Beursplein 5 van de laatste jaren. Het concern heeft tegenwoordig ook een hoofdvestiging in Hilversum, naast het operationele hoofdkantoor in het Californische Santa Monica.