Omroepen gooien programmering om wegens overlijden Haitink

Omroepen gooien hun programma's om naar aanleiding van het overlijden van topdirigent Bernard Haitink. NPO 2 herhaalt vrijdagavond vanaf 22.18 uur nu de tv-documentaire Het Uur van de Wolf: Bernard Haitink - De mysterieuze Maestro. Vanaf 23.57 uur wordt een registratie uitgezonden van een door Haitink geleide uitvoering van Bruckner 7. Het eerder geprogrammeerde How To Be Young wordt een week later uitgezonden, net als een aflevering van Poldark. The Duchess vervalt.

Zaterdag is vanaf 10.35 uur op NPO 2 de documentaire Het komt op mijn pad: Portret van een dirigent van de NTR te zien. Hans Haffmans bezocht de kunstenaar en zijn echtgenote Patricia in Frankrijk.

NPO Radio 4 past de programmering eveneens aan. "Het overlijden van Bernard Haitink valt ons zwaar. Maar wat blijft is de herinnering aan een groot musicus, een innemende man die van onschatbare betekenis was en zal blijven voor de klassieke muziek, in Nederland en ver over onze grenzen heen", verklaart Simone Meijer, zendermanager NPO Radio 4.

Concerten

Deze avond is vanaf 20.00 uur het Avondconcert gewijd aan een In Memoriam voor Bernard Haitink. Dirigent Ed Spanjaard en hoboïst Werner Herbers vertellen over Haitinks bijdrage aan de Nederlandse muziek, zijn periode bij het Engelse operahuis Covent Garden en zijn betekenis voor de internationale muziekwereld.

Een Goedemorgen met Bernard Haitink, waarin de maestro in september 2013 twee uur lang zijn persoonlijk muziekkeuze toelichtte, wordt zaterdag herhaald tussen 10.00 en 12.00 uur. Het Zondagmiddagconcert staat komende zondag in het teken van Haitink en zijn opnames met het Koninklijk Concertgebouworkest.

Op www.nporadio4.nl zijn het Koninklijk Concertgebouworkest en het Radio Filharmonisch Orkest onder leiding van Haitink te beluisteren, Kerstmatinees uit het Concertgebouw en Haitinks afscheidsconcert.