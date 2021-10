Australië: EU schuift overleg over handelsakkoord weer vooruit

De nieuwe onderhandelingsronde zou eigenlijk deze maand plaatsvinden, maar werd een paar weken geleden al opgeschort na onenigheid tussen vooral Frankrijk en Australië over een militair pact waar de EU buiten werd gehouden. Dat kostte Frankrijk een miljardencontract voor onderzeeërs.

De onderhandelingen werden verschoven naar november, zegt de Australische handelsminister Dan Tehan. Dat zou nu februari worden. Maar volgens de commissie was er geen nieuwe datum afgesproken en is van nieuw uitstel dus geen sprake. Het dagelijks bestuur van de EU en de regering in Canberra overleggen nog over een nieuwe afspraak, laat een woordvoerder weten.