Familie Nicky Verstappen twijfelt over spreken bij hof

De familie van Nicky Verstappen weet nog niet of ze gebruik wil maken van het spreekrecht in het hoger beroep tegen Jos B., de man die verdacht wordt van het doden, misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige jongen in 1998. Dat zei advocaat Wendy Van Egmond vrijdag in het hof in Den Bosch.

Van Egmond gaf aan dat de familie zo’n heftige tijd heeft meegemaakt, dat ze nog nadenkt of ze gebruik wil maken van haar spreekrecht. Ze doelt op het overlijden van Peter R. de Vries. De misdaadverslaggever stond de familie jarenlang bij en vergezelde haar tijdens de strafzaak.

De Vries is op 6 juli in Amsterdam neergeschoten. Hij overleed negen dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De afgelopen zittingen ging zoon Royce de Vries mee ter ondersteuning van de familie Verstappen. De familie was overigens vrijdag voor het eerst niet aanwezig, ze had een sterfgeval in de familie. Volgens Van Egmond zijn de Verstappens er de volgende keren wel weer.

Inhoudelijke behandeling

De inhoudelijke behandeling van het hoger beroep begint op 10 november, er zijn vijf dagen voor uitgetrokken. De eerste dag staat het spreekrecht gepland, mocht iemand daar gebruik van willen maken.

De jongen uit Heibloem werd in de zomer van 1998 dood gevonden op de Brunssummerheide in Limburg. Hij was daar op zomerkamp. Pas decennia later kwam na een DNA-match B. in beeld. Zijn DNA is onder meer op de onderbroek en pyjamabroek van Nicky aangetroffen.

Ontkend

B. heeft altijd ontkend iets met de dood van Nicky te maken te hebben. In een videoboodschap, die vorig jaar op de eerste zittingsdag van de inhoudelijke behandeling in de rechtbank werd getoond, vertelde hij dat hij het lichaam van Nicky destijds had zien liggen op de heide, maar de jongen was toen al dood. Naar eigen zeggen had hij dat nooit durven te melden bij de politie omdat hij een zedenverleden heeft.

De 59-jarige Jos B. is door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot een celstraf van 12,5 jaar en tbs.

Verhoor

Vorige week werd een voormalig medegevangene van de 59-jarige B. gehoord, Bekir E. De moordenaar van de 16-jarige scholiere Hümeyra had verklaard dat B. een bekennende verklaring aan hem had afgelegd. ‘Hij vertelde dat het niet de bedoeling was om Nicky Verstappen te doden. Hij had zijn hand te lang voor zijn mond gehouden.’

E. noemde B. de knuffelpedo’ van de afdeling van de gevangenis in Vught waar ze ongeveer een half jaar samen zaten. B. deed de verklaring van E. af als onzin.