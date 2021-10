Concertgebouworkest opent condoleanceregister voor Haitink

Het Concertgebouworkest heeft op de eigen site een online condoleanceregister geopend naar aanleiding van het overlijden van topdirigent Bernard Haitink. Mensen kunnen in het register hun deelneming betuigen. De eredirigent en voormalige chef-dirigent van het Amsterdamse orkest, geboren in de hoofdstad, stierf donderdag in Londen.

In de hal van Het Concertgebouw ligt ook een papieren register. Belangstellenden kunnen dat vanaf nu tekenen. Ze kunnen ook in het weekeinde terecht, van 10.00 tot 22.00 uur en op werkdagen van 15.00 tot 22.00 uur.