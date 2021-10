Vlaanderen wil boosterprik corona voor hele bevolking

De Vlaamse regering wil de hele bevolking de kans geven een boosterprik van het coronavaccin te krijgen. Dat heeft het kabinet van minister-president Jan Jambon vrijdag laten weten. Vlaanderen wil op die manier de bescherming tegen een coronabesmetting verhogen.

Na de bewoners van tehuizen, de mensen met een verzwakte immuniteit en de 65-plussers, krijgt ook de rest van de bevolking de kans een derde prik (of in het geval van het Janssen-vaccin een tweede prik) te krijgen. Bedoeling is om op die manier de bescherming in de bredere bevolking te versterken.