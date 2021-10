Veel landen stoppen met financieren kolengestookte centrales

De landen hebben onder meer afgesproken niet meer op te treden als exportkredietverzekeraar bij de bouw van nieuwe kolengestookte elektriciteitscentrales als die niet aan bepaalde voorwaarden voldoen om CO2-uitstoot te voorkomen. Een overheid kan optreden als exportkredietverzekeraar voor een bedrijf als een project veel geld kost of als de politieke situatie in een land instabiel is. Een onderneming is dan verzekerd tegen het risico dat een buitenlandse afnemer niet betaalt.

De afspraak komt in aanloop naar de COP26-klimaatconferentie, die in november in het Schotse Glasgow wordt gehouden. VN-klimaatpanel IPCC meldde eerder dit jaar dat de aarde in de komende twee decennia met 1,5 graad kan opwarmen als drastische maatregelen uitblijven om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. De auteurs van het rapport concludeerden dat de mensheid ontegenzeggelijk verantwoordelijkheid draagt voor het opwarmen van de aarde.