Moederbedrijf Fiat en Peugeot gaat accu’s maken met Samsung SDI

Autofabrikant Stellantis, bekend van de merken Peugeot, Citroën, Opel, Fiat en Chrysler, gaat voor zijn elektrische auto’s in Noord-Amerika accu’s maken met het Koreaanse Samsung SDI. Laatstgenoemde maakt met name batterijen voor elektrische auto’s, maar ook halfgeleiders. Het is de bedoeling dat er meerdere accufabrieken in de Verenigde Staten komen, die in 2025 operationeel moeten zijn. Stellantis maakt op een later moment bekend waar de eerste fabriek komt.

De laatste jaren is de vraag naar elektrische auto’s flink toegenomen. Veel auto-onderdelen, zoals computerchips en batterijen, worden in Azië geproduceerd. Bedrijven zijn momenteel naarstig op zoek naar alternatieven voor zowel onderdelen als productielocaties, omdat de logistieke keten last heeft van verstoringen. Carlos Tavares, topman van Stellantis, zegt dat de fabrieken het concern moeten helpen om te groeien op de Noord-Amerikaanse markt van elektrische voertuigen.

Stellantis heeft niet bekendgemaakt hoeveel geld met de samenwerking gemoeid is, maar zegt tegen 2025 meer dan 30 miljard euro te investeren in elektrificatie en de ontwikkeling van software. Het concern richtte in 2020 al accufabrikant Automotive Cells Company (ACC) op. ACC gaat alle onderdelen van batterijen produceren, zodat de Europese auto-industrie minder afhankelijk wordt van Aziatische producenten die deze markt momenteel domineren. Daimler, het moederbedrijf van autofabrikant Mercedes, heeft een belang van 33 procent in ACC.

Tesla maakte onlangs bij de presentatie van de kwartaalcijfers bekend voor zijn goedkopere modellen over te stappen op andere batterijen vanwege de hoge prijzen voor grondstoffen.