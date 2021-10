Verbijstering over ‘leugens’ over ziekenhuisopname Elizabeth

Britse royaltyverslaggevers hebben verbijsterd gereageerd op het nieuws dat koningin Elizabeth een dag in het ziekenhuis heeft gelegen, en dus niet zoals eerder werd gemeld op Windsor Castle verbleef. Buckingham Palace meldde woensdag dat de vorstin haar bezoek aan Noord-Ierland afblies om op advies van haar artsen rust te nemen. Een dag later werd echter bekend dat Elizabeth woensdag aan het einde van de middag was opgenomen en donderdag terug mocht naar Windsor.

Volgens de Britse royaltypers is het niet handig van Buckingham Palace dat er is ‘gelogen’ over de plek waar Elizabeth verbleef. ‘Het risico voor het paleis is dat de bezorgdheid over de gezondheid van de koningin toeneemt als het publiek en de pers er niet op kunnen vertrouwen dat het koninklijk huis eerlijk tegen hen is’, zegt Richard Palmer van de Daily Express op Twitter.

Robert Jobson van de Evening Standard is het daarmee eens. De koningin is ‘het staatshoofd. Van deze staat, niet van Noord-Korea’, zo reageert hij op Twitter. Rebecca English van de Daily Mail vindt dat ook de koningin recht heeft op privacy, maar vindt niet dat daarom had moeten worden gezegd dat ze op Windsor Castle was in plaats van in het ziekenhuis. ‘Het had gelijk na haar ontslag verduidelijkt moeten worden.’

Desinformatie

Ook Nicholas Witchell van de BBC denkt dat door de onjuiste berichten van Buckingham Palace veel meer gaat worden gespeculeerd over de gezondheid van Elizabeth. ‘Het probleem is volgens mij dat geruchten en desinformatie altijd gedijen bij gebrek aan juiste, nauwkeurige en betrouwbare informatie’, zei hij in het tv-programma BBC Breakfast.

Wat er met de koningin aan de hand is, is nog steeds niet duidelijk. Volgens het Britse hof maakt ze het goed. Een ingewijde liet donderdag aan Britse media weten dat er ‘geen reden tot zorg’ is.