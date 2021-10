Bijna 120 nieuwe Covid-patiënten op verpleegafdelingen

De verpleegafdelingen van de Nederlandse ziekenhuizen namen afgelopen etmaal 118 nieuwe mensen met een coronabesmetting op. Het is voor het eerst sinds eind juli dat het aantal nieuwe opnames op de verpleegafdelingen op één dag 100 of hoger is.

In totaal verzorgen de ziekenhuizen momenteel 697 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. 523 daarvan liggen op een verpleegafdeling, een stijging van per saldo 27 patiënten ten opzichte van donderdag. Het is voor het eerst sinds half augustus dat er weer meer dan 500 coronapatiënten een bed in de klinieken bezet houden.

De intensive cares behandelen in totaal nu 174 coronapatiënten, een stijging van 10 in vergelijking met 24 uur geleden. Er kwamen 21 nieuwe patiënten op de ic’s bij, maar doordat er ook mensen overleden of naar een verpleegafdeling werden verplaatst, nam de bezetting op de ic’s met een minder hoog aantal toe.