Minister-president Mark Rutte is ‘triest’ door het overlijden van Bernard Haitink. Dat zegt hij in een tweet. De premier noemt de kunstenaar ‘een van de grootste dirigenten ter wereld. Een bijzondere man die geen grootse bewegingen nodig had om soeverein menig orkest tot grote hoogten te leiden’.

‘Mijn gedachten zijn bij zijn naasten in deze droevige tijd’, aldus Rutte, een liefhebber van klassieke muziek.