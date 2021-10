Bedrijvigheid in eurozone op laagste niveau van voorbije halfjaar

Problemen met de aanvoer blijven het Europese bedrijfsleven dwarszitten. Door de beperkte beschikbaarheid van onderdelen kunnen ze minder produceren en wat er wel beschikbaar is, wordt in rap tempo duurder. Volgens de Britse marktonderzoeker IHS Markit groeiden bedrijven in de dienstensector en industrie van de eurozone deze maand daardoor in het laagste tempo van de afgelopen zes maanden.

Na versoepelingen van veel coronaregels was de weg open voor bedrijven om weer meer te produceren. Maar daardoor steeg de vraag naar bijvoorbeeld chips of energie veel harder dan het beschikbare aanbod, waardoor er al maandenlang tekorten spelen. Sterke prijsstijgingen zijn het gevolg.

De inkoopmanagersindex van IHS Markit voor de industrie in de eurozone, die aangeeft hoe actief bedrijven zijn, daalde tot 58,5 punten. Daarmee groeide de sector in het traagste tempo van de afgelopen acht maanden. Bij een stand van 50 of meer wijst de index op groei van de industriële activiteit, daaronder op krimp. Als alleen wordt gekeken naar de productie van industriebedrijven, ging het zelfs om om de laagste groei van de afgelopen zestien maanden.

Chris Williamson, hoofdeconoom van IHS Markit, verwacht niet dat de logistieke problemen snel zijn opgelost. ‘Door de voortdurende pandemie blijven vertragingen in de distributieketen een grote zorg, doordat ze de productie beperken en prijzen alsmaar verder de hoogte in duwen.’ De onderzoeker houdt er ook rekening mee dat de economische groei in de eurozone in het vierde kwartaal minder zal zijn dan in het derde kwartaal.