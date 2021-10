Ook ASML en Philips geraakt door problemen bij ‘belangrijk’ VDL

ASML liet bij de presentatie van de kwartaalcijfers eerder deze week al weten dat het bedrijf last heeft van de materiaaltekorten die wereldwijd veel ondernemingen treffen. De problemen na de cyberaanval bij VDL zijn daar onderdeel van, zegt een woordvoerster. VDL maakt onderdelen voor de machines van de chipmachinefabrikant. Voor Philips produceert VDL onderdelen voor medische systemen.

Eerder deze maand werden na een cyberaanval bij VDL alle onlinesystemen uitgeschakeld, waardoor bijvoorbeeld autofabriek VDL NedCar een tijd geen auto’s in elkaar kon zetten. ‘We zijn onze bedrijven van veilige digitale systemen aan het voorzien, zodat zij hun productieactiviteiten kunnen uitbreiden’, zegt een woordvoerder van VDL. Volgens hem werkt VDL Nedcar sinds vorige week donderdag weer op dezelfde capaciteit als voor de hack.

Over de aard van de cyberaanval doet het Eindhovense bedrijf nog geen mededelingen, dus ook niet of het gaat om gijzelsoftware. Experts noemen dat wel waarschijnlijk. Cybercriminelen gebruiken daarbij een zwakke plek in de beveiliging om in de computersystemen van bedrijven te komen, waarna ze onderdelen versleutelen en die pas willen vrijgeven na betaling van losgeld.