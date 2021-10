Nederland niet opgeschaald in Duitse risicolijst coronavirus

De Duitse gezondheidsautoriteiten hebben Nederland vrijdag niet geplaatst op de lijst van hoogrisicolanden vanwege het coronavirus. De stijging van het aantal vastgestelde besmettingen in Nederland per 100.000 inwoners over een week tijd zou hier in de systematiek van de Duitse gezondheidsautoriteiten aanleiding toe kunnen zijn. Maar de risico’s worden ook met andere factoren afgewogen, of de autoriteiten kijken het nog een weekje aan.

Hiermee blijven de Nederlandse overzeese gebiedsdelen in Duitsland te boek staan als hoogrisicogebied, maar de rest van ons land is dat niet. Reizigers die uit een hoogrisicogebied naar Duitsland reizen hebben te maken met meer beperkingen. Ze moeten niet alleen een coronapas bij zich hebben, maar hun reis ook van tevoren via internet bij de overheid aanmelden. Eenmaal in Duitsland moeten ze dan in zelfisolatie. De regel is tien dagen isolatie, maar er kan al na een dag van worden afgeweken door een coronatest te laten doen die een negatieve uitslag oplevert.

De gezondheidsautoriteiten maken uitzonderingen, onder meer voor mensen die voor hun werk of opleiding de grens over moeten of op doorreis zijn.