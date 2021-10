Shell haalt volgens onderzoek zijn eigen klimaatdoelen niet

Shell gaat volgens een nieuw klimaatrapport zijn eigen uitstootdoelen niet halen. Het olie- en gasconcern zou ook ver achterlopen op een rechtbankvonnis in een door Milieudefensie aangespannen zaak. De uitstoot neemt volgens onderzoeksbureau Global Climate Insights tot 2030 nog toe, in plaats van een door de Nederlandse rechter vastgestelde verplichte vermindering van 45 procent.

In een reactie zegt Shell dat de door het onderzoeksbureau getrokken conclusies ‘zeer speculatief zijn’. ‘We hebben altijd gezegd dat de plannen die we nu hebben ons niet naar netto nul uitstoot gaan brengen.’ Er zouden op termijn nieuwe plannen moeten komen, zegt Shell. Het bedrijf heeft tot nu toe gezegd zijn uitstoot geleidelijk te verminderen, om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Maar alle van het bedrijf bekende doelen na 2022 lijkt het concern volgens het onderzoeksrapport niet te gaan halen.

Het bedrijf heeft geen streefpercentage waarmee het zijn uitstoot in 2030 verminderd wil hebben. Wel wil Shell de voor olie- en gaswinning gebruikte energie tegen die tijd met een vijfde hebben verlaagd. Volgens Global Climate Insights lijkt Shell dat doel met 3 procent te gaan missen.

Rusland

Shell is van plan om zijn olieproductie terug te gaan schroeven, in tegenstelling tot de winning van gas. De uitstoot van die brandstof neemt de komende tien jaar nog met 66 procent toe. Daardoor ziet het ernaar uit dat de netto broeikasgasuitstoot van Shell nog met 4,4 procent gaat stijgen, aldus het rapport.

Shell en de producten die het verkocht hadden in 2019 eenzelfde CO2-uitstoot als Rusland, het land met de op drie na grootste uitstoot ter wereld.

De rechtbank in Den Haag bepaalde eind mei dat het olie- en gasbedrijf verplicht is de CO2-uitstoot die het veroorzaakt drastisch te verminderen. In 2030 moet die uitstoot met 45 procent zijn afgenomen ten opzichte van 2019, zo bepaalden de rechters. Shell gaat in beroep tegen die uitspraak, maar moet tot de behandeling daarvan wel al actie ondernemen.