Bussenmaker Ebusco in de plus bij beursdebuut op groen Damrak

De producent van elektrische bussen en laadsystemen Ebusco werd vrijdag hoger gezet bij zijn beursdebuut op een groen Damrak. De chipbedrijven ASML, ASMI en Besi hielpen de AEX-index daarbij aan nieuw recordniveau. Beleggers verwerkten daarnaast het nieuws dat het Chinese vastgoedconcern Evergrande toch net op tijd een langverwachte rentebetaling op één van zijn leningen heeft gedaan, waarmee wanbetaling van het noodlijdende concern voorlopig is afgewend.

Ebusco klom 2,6 procent tot 23,60 euro. De Brabantse bussenmaker haalde met de beursgang zo’n 300 miljoen euro op en heeft een beurswaarde van meer dan 1,3 miljard euro. Volgens topman Peter Bijvelds laat de interesse in de aandelen zien dat beleggers in de groene strategie van het bedrijf geloven. Het bedrijf wil de opbrengst van de beursgang gebruiken voor verdere groei, ook internationaal. Daarnaast wil Ebusco zijn naamsbekendheid vergroten. De bussen van Ebusco rijden al in verschillende steden zoals Amsterdam, Frankfurt en München.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1 procent hoger op 816,24 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 1067,55 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,1 procent. De Londense FTSE-index klom 0,4 procent ondanks een onverwachte daling van de Britse winkelverkopen in september.

Chipmakers in de plus

ASML, ASMI en Besi gingen aan kop in de AEX met winsten tot 2,7 procent. In de chipsector werd onder meer gereageerd op de kwartaalresultaten van Intel. De Amerikaanse chipproducent kondigde aan forse investeringen te gaan doen om de concurrentiestrijd met de grote technologiebedrijven aan te gaan. Steeds meer techbedrijven willen hun eigen chips gaan ontwikkelen.

Wereldhave steeg 3,7 procent. Topman Matthijs Storm van het vastgoedfonds stelde ‘zeer tevreden’ te zijn over de resultaten in het derde kwartaal. Ondanks het wegvallen van de steunmaatregelen van de overheid voor de huurders, is er volgens Storm geen huurder van Wereldhave failliet gegaan.

L’Oréal

In Parijs dikte L’Oréal 6,5 procent aan. De Franse cosmeticaproducent wist in het derde kwartaal flink meer make-up te verkopen, onder meer door de versoepeling van de coronaregels. Nu mensen weer vaker buitenshuis komen, besteden ze ook meer tijd aan hun uiterlijk.

De euro bleef ongewijzigd op 1,1640 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 82,34 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 84,40 dollar.