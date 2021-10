Evergrande stijgt op beurs in Hongkong na rentebetaling

Op de beurs in Hongkong ging het aandeel Evergrande vrijdag vooruit. Beleggers reageerden opgelucht op het nieuws dat het Chinese vastgoedconcern toch net op tijd een langverwachte rentebetaling op één van zijn leningen heeft gedaan. Het noodlijdende bedrijf weet daarmee te voorkomen dat het officieel als wanbetaler wordt bestempeld.

Evergrande won 3,5 procent en hielp de Hang Seng-index in Hongkong aan een tussentijdse winst van 0,1 procent. Evergrande gaat gebukt onder een schuldenlast van meer dan 260 miljard euro en miste in de afgelopen weken al drie deadlines voor rentebetalingen op leningen. De vastgoedontwikkelaar had tot uiterlijk zaterdag 23 oktober de tijd om de rente op een van deze leningen te betalen en wanbetaling te voorkomen. Bronnen bevestigden aan persbureaus Reuters en Bloomberg dat Evergrande inderdaad 83,5 miljoen dollar heeft overgemaakt voor het verstrijken van de wachttijd van dertig dagen na de deadline van 23 september.

Donderdag kelderde Evergrande nog 12,5 procent in waarde nadat de handel in het aandeel na ruim twee weken werd hervat. De koersval volgde op de bevestiging van het bedrijf dat de gesprekken over de verkoop van een meerderheidsbelang in de vastgoedbeheertak Evergrande Property Services aan branchegenoot Hopson zijn gestaakt. Evergrande Property Services, dat een aparte notering heeft, maakte ook een deel van het koersverlies van een dag eerder weer goed en klom ruim 3 procent.

Stellantis

De andere beurzen in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien. De hoofdindex in Shanghai daalde 0,2 procent. De Kospi in Seoul verloor ook 0,2 procent. Samsung SDI won 1,5 procent. De Zuid-Koreaanse maker van elektronische componenten gaat samen met autofabrikant Stellantis accu’s maken voor elektrische auto’s voor de Noord-Amerikaanse markt.

De Nikkei in Tokio ging 0,3 procent hoger het weekeinde in op 28.804,85 punten. De Japanse technologiebedrijven behoorden tot de sterkste stijgers. De maker van chipapparatuur Disco won 3 procent dankzij een forse winststijging van het bedrijf. Sectorgenoten Tokyo Electron en Screen Holdings stegen rond de 5 procent. Topman Pat Gelsinger van de Amerikaanse chipmaker Intel liet bij de presentatie van de kwartaalcijfers weten dat de wereldwijde chiptekorten nog wel tot in 2023 kunnen aanhouden.