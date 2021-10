Bestuurders Fed mogen voortaan geen aandelen kopen

De Federal Reserve gaat hoge functionarissen onder meer verbieden om direct te handelen in aandelen en obligaties. Ze mogen nog wel investeren in bijvoorbeeld beleggingsfondsen. De strengere regels zijn een gevolg van een schandaal waardoor twee bestuurders van de Amerikaanse koepel van centrale banken zijn opgestapt. Zij bleken zelf actief te handelen in aandelen.

Kort nadat de beleggingen aan het licht waren gekomen, verklaarde Fed-voorzitter Jerome Powell dat de twee ex-bestuurders geen ethische codes hadden geschonden. Toch was er veel ophef omdat de Fed met zijn beleid grote invloed heeft op de financiële markten.

In ieder geval een van de twee handelde in mei 2020, vlak nadat de centrale bank buitengewone maatregelen had genomen om de Amerikaanse economie te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Hoge functionarissen werden daarom door het ethische bureau van de Fed juist aangemoedigd om een aantal maanden niet te handelen.

Critici van Powell hebben het schandaal aangegrepen om zijn potentiële herbenoeming voor nog eens vier jaar als voorzitter te blokkeren. Zijn huidige termijn loopt in februari af. De Democratische senator Elizabeth Warren, een van Powells grootste tegenstanders, heeft beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) gevraagd om te onderzoeken of er regels voor handel met voorkennis zijn geschonden.