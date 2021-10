Elektrische auto’s goed voor bijna tiende Europese autoverkopen

Elektrische auto’s zijn in het derde kwartaal goed geweest voor bijna een op de tien verkochte voertuigen in Europa. Ook plug-inhybrides waren ongeveer zo populair, meldt de Europese autobrancheorganisatie ACEA. Van de grote markten werden in Duitsland en Frankrijk de meeste elektrische auto’s verkocht. In Italië was de stijging in de verkopen het grootst.