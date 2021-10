EU-top: rechtsstaatconflict met Polen ‘in dialoog’ oplossen

De EU-leiders hebben op een top in Brussel in een ‘serene sfeer’ met de Poolse premier gesproken over het rechtsstaatconflict met Polen. Premier Mark Rutte drong aan op strafmaatregelen, maar vooral ‘de grote drie’, Duitsland, Frankrijk en Italië bepleiten volgens EU-bronnen om met elkaar te blijven praten. ‘Politieke dialoog blijft nodig om oplossingen te vinden’, was volgens een ingewijde de conclusie van de ruim twee uur durende discussie.

De Poolse premier Mateusz Morawiecki dreef de ruzie over de aantasting van de Poolse rechtspraak en het gezag van het EU-recht de afgelopen dagen op de spits. Onder anderen Rutte toog naar Brussel met het voornemen om om stevige stappen tegen Polen te vragen.

Maar in aanloop naar de top predikte onder meer bondskanselier Angela Merkel al kalmte en was het zelfs even de vraag of de leiders zich überhaupt over de kwestie zouden buigen. De discussie bleek toch onontkoombaar, maar voorzitter Charles Michel deed moeite om te voorkomen dat die snel op straat zou komen te liggen.