Mattel heeft minder last van toeleveringsproblemen dan gedacht

Speelgoedmaker Mattel heeft minder last van leveringsproblemen van grondstoffen en speelgoed dan het bedrijf zelf had voorzien. ‘We voldoen aan de vraag’, zei topman Ynon Kneiz van het bedrijf achter Barbiepoppen en Mattel-speelgoedauto’s. ‘Misschien niet aan alle vraag, maar meer dan we hadden verwacht.’ Mattel verhoogde zijn verwachtingen voor de omzet over heel 2021.