Reclame-inkomsten Snap vallen tegen door veranderingen van Apple

De omzet van socialemediabedrijf Snap is in het derde kwartaal minder hard gegroeid dan analisten hadden verwacht. Het moederbedrijf van Snapchat verdiende ongeveer 1,1 miljard dollar, omgerekend zo’n 920 miljoen euro. Dat was iets minder dan marktkenners hadden verwacht en Snap weet dat aan veranderingen die Apple door heeft gevoerd in zijn mobiele besturingssysteem iOS.