Daling IBM drukt op Dow, S&P 500 stijgt verder

Technologieconcern IBM is donderdag hard onderuitgegaan op Wall Street. Een daling van de orders bij het onderdeel dat IT-systemen voor andere bedrijven beheert, liet beleggers schrikken. Die deed omzetstijgingen bij de cloudtak vrijwel helemaal teniet. De Dow-Jonesindex eindigde door de neergang van IBM in het rood. De S&P 500 steeg wel verder en ook techbeurs Nasdaq ging omhoog.

IBM is van plan de tak waarvoor het concern minder orders kreeg volgende maand af te splitsen en zich meer op de cloud te richten. Het techbedrijf denkt dat klanten dat een onzekere situatie vinden en wachten met het plaatsen van orders. Beleggers zetten het bedrijf echter op een verlies van haast 10 procent.

De Dow-Jonesindex daalde een fractie en sloot op 35.603,08 punten. De S&P 500 ging 0,3 procent omhoog en eindigde op een stand van 4549,78 punten. Techbeurs Nasdaq dikte 0,6 procent aan tot 15.215,70 punten.

Tesla

Tesla heeft in het voorbije kwartaal een recordwinst geboekt. Het Amerikaanse concern leverde nog nooit zoveel auto’s af als in de maanden juli, augustus en september, ondanks de wereldwijde chiptekorten. Het nettoresultaat viel mede daardoor bijna vijf keer hoger uit dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aandeel steeg 3,3 procent.

AT&T, het moederbedrijf van onder meer videostreamingdienst HBO Max en betaalzender HBO, ging na cijfers 0,6 procent omlaag. Cosmeticamerk Estee Lauder werd 4,4 procent hoger gezet. Dat bedrijf profiteerde van sterke omzetcijfers van concurrent L’Oréal. De Franse branchegenoot verkocht flink meer make-up na het versoepelen van de coronaregels in veel landen.

WeWork

Kantoorverhuurder WeWork maakte zijn beursdebuut door een fusie met een lege beurshuls, een zogeheten spac. In 2019 moest het bedrijf een beursgang nog afblazen nadat allerlei vragen waren ontstaan over het bedrijfsmodel en oprichter en toenmalig topman Adam Neumann. Nu won het aandeel op zijn eerste beursdag haast 13,5 procent.

Digital World Acquisition Corporation, een andere lege beurshuls, ging 357 procent omhoog. Die beurshuls gaat samen met het nieuwe socialemediaplatform van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump. Met name particuliere beleggers vonden het aandeel interessant.

De euro was 1,1623 dollar waard, tegen 1,1640 bij het slot van de beurzen in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent minder op 82,63 dollar. Brentolie werd 1, procent goedkoper op 84,76 dollar per vat.