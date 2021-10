Amerikaans parlement wil Trump-adviseur Bannon laten vervolgen

Bannon heeft geweigerd voor de commissie te getuigen over zijn rol bij de aanval op het parlementscomplex. Uitlatingen in zijn podcast voorafgaand aan de bestorming dat de ‘hel gaat losbreken’ weigert Bannon toe te lichten. Hij beroept zich op immuniteit die adviseurs van de president zouden hebben.

Het lagerhuis van het parlement stemde met 229 tegen 202 voor verdere actie van justitie. De maximale straf voor dit vergrijp is een jaar celstraf en tot 100.000 dollar boete.

Bannon wordt gezien als een belangrijke factor in Trumps verkiezingswinst in 2016, en heeft na diens overwinning strategieën voor Trump uitgestippeld. Vorig jaar werd hij aangeklaagd voor het misleiden van geldschieters voor een muur langs de grens met Mexico. Trump verleende Bannon begin dit jaar als een van zijn laatste daden als president gratie. Een rechter sprak hem na veel juridisch getouwtrek in mei vrij in deze fraudezaak.