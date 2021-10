EU-top wil druk op fabrikanten om arme landen vaccins te leveren

De EU-leiders willen dat de Europese Commissie rechtstreeks met de fabrikanten gaat onderhandelen om de levering van Covid-19-vaccins aan armere landen te versnellen. De vaccindonaties komen maar niet op gang als gevolg van praktische problemen. De leiders spraken op hun top in Brussel nogmaals hun solidariteit met andere delen van de wereld uit.

De EU-landen hebben gezamenlijk en individueel voor de komende maanden honderden miljoenen doses toegezegd om te delen met de rest van de wereld, en onder meer gratis vaccins naar armere landen te sturen via het vaccinatieprogramma Covax van de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar er komt nog weinig van terecht. De vaccins kunnen het best rechtstreeks vanuit de fabriek worden geleverd maar daar moet van alles voor geregeld worden.

Ook de Nederlandse toezegging van 21 miljoen doses voor Covax wordt met een half miljoen daadwerkelijk geleverde prikken bij lange nog niet gehaald, blijkt uit donderdag door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vrijgegeven cijfers.

De leiders maken zich zorgen over het achterblijven van vaccinaties omdat daardoor de pandemie onnodig lang voortduurt. Niet alleen elders in de wereld, maar ook binnen de EU lopen sommige landen, regio’s of grote steden achter op het doel om 70 procent van de volwassenen volledig te vaccineren.