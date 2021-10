Italiaanse ex-premier Berlusconi vrijgesproken van omkoping

De Italiaanse ex-premier Silvio Berlusconi is vrijgesproken van het omkopen van een getuige in een rechtszaak rond seks met een minderjarige prostituee in 2013. Het geldt als een opsteker voor de 85-jarige politicus, die met een slechte gezondheid kampt.

Berlusconi was ervan beschuldigd dat hij de pianist Danilo Mariani had omgekocht om te liegen in het proces. Berlusconi werd destijds vervolgd voor het betalen voor seks met de 17-jarige Marokkaanse nachtclubdanseres Karima El Mahroug. Die is in Italië vooral bekend onder haar artiestennaam Ruby Rubacuori (de Hartendief).

Berlusconi, leider van de centrumrechtse partij Forza Italia, werd in de zaak over de seks uiteindelijk vrijgesproken. Hij pleitte onschuldig in het daaropvolgende proces van omkoping. Berlusconi is erg opgelucht en tevreden, aldus zijn advocaat na de uitspraak van de rechtbank in de Toscaanse stad Siena. Berlusconi wordt echter nog berecht voor twee soortgelijke gevallen van vermeende omkoping door rechtbanken in Rome en Milaan.

Veroordeling en opnames

Mariani was in mei door de rechtbank van Siena veroordeeld tot twee jaar cel wegens zijn leugens tijdens het oorspronkelijke proces, waar hij zei dat Berlusconi’s lichamelijke contact met zijn vrouwelijke gasten alleen maar het schudden van handen was geweest. Hij is nu wel vrijgesproken van het aannemen van steekpenningen.

Berlusconi is herhaaldelijk in een ziekenhuis opgenomen geweest nadat hij in september vorig jaar corona had opgelopen. Dat leidde ook tot schorsingen van de processen. Donderdag vloog hij naar Brussel voor een bijeenkomst van Europese centrumrechtse leiders.

Een rechtbank bevond Berlusconi oorspronkelijk schuldig aan het betalen voor seks met El Mahroug, die als destijds 17-jarige voor de Italiaanse wet als minderjarig gold. Hij kreeg zeven jaar gevangenisstraf opgelegd. Het vonnis werd in 2014 vernietigd door een hof van beroep, dat oordeelde dat er geen bewijs was dat Berlusconi de leeftijd wist.