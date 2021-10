Bruls vraagt NEC veiligheidsplan te maken

Dat is de uitkomst van een overleg dat de driehoek van burgemeester, politie en OM donderdag voerde met NEC-directeur Wilco van Schaik, laat Bruls in een verklaring weten. Volgens de burgemeester hebben de driehoek en Van Schaik een ‘stevig maar constructief’ gesprek gevoerd over de onlusten rond de wedstrijd afgelopen zondag.

Vele tientallen NEC-hooligans vielen na de verloren wedstrijd tegen Vitesse de politie aan bij stadion De Goffert. Er zijn tot dusver 22 relschoppers opgepakt. ‘Allen spraken hun afschuw uit over het geweld waarmee stewards, politiemensen en politiepaarden en -honden geconfronteerd zijn’, aldus Bruls na het overleg.

Stevige uitspraken

Het veiligheidsplan moet voor 1 december klaar zijn en wordt ‘een combinatie van een persoonsgerichte aanpak, een aanpak gericht op de negatieve groepsdynamiek in en buiten het stadion, fysieke openbare orde- en veiligheidsmaatregelen en een aanpak gericht op een gastvrije, toegankelijke en veilige club’, zegt Bruls. De driehoek en de KNVB worden ook betrokken bij het opstellen van de plannen.

Burgemeester Bruls deed stevige uitspraken in aanloop naar het overleg. Hij stelde woensdag dat hij een levenslang stadion- en omgevingsverbod wil voor de relschoppers. Bruls stelde ook te denken aan het weigeren van een bepaalde groep NEC-aanhangers in het stadion. Dat kon op verbazing rekenen bij de clubleiding van NEC, die reageerde dat de burgemeester op de zaken vooruitliep.