Koch en Romeyn krijgen inzage vooraf in Jiskefet-encyclopedie

Herman Koch en Michiel Romeyn krijgen inzage in de nog te verschijnen Jiskefet-encyclopedie. De uitgever van het boek heeft dat donderdag toegezegd tijdens een kort geding dat diende in de rechtbank van Haarlem, laat advocaat Onno Hennis weten. Hij stond de makers van de vroegere tv-serie bij.

Koch en Romeyn stapten naar de rechter omdat ze niet betrokken waren bij de totstandkoming van het naslagwerk, dat begin volgende maand moet uitkomen. Ze wilden vooraf inzage om te zien of hun intellectuele eigendomsrechten ermee worden geschonden, maar uitgeverij Noblesse weigerde dat ondanks herhaalde verzoeken.

Volgens Hennis heeft de uitgeverij onder druk van de rechter alsnog toegezegd een kopie te leveren. De zaak is daarom vooralsnog aangehouden. Op basis van de analyse van de kopie wordt bepaald of het kort geding wordt voortgezet of dat er mogelijk een schikking kan worden getroffen.

Het programma Jiskefet is een humoristische serie met absurdistische sketches die tussen 1990 en 2005 te zien was bij de VPRO. Samen met Kees Prins speelden Koch en Romeyn hierin allerlei typetjes zoals De Lullo’s, Debiteuren Crediteuren en Oboema. De Jiskefet Encyclopedie moet een 'vuistdik naslagwerk' over het beroemde VPRO-programma worden. Het boek is geschreven door journalist Rutger Vahl en auteur Richard Groothuizen.