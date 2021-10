Randstad en Unilever trekken AEX naar winst

Uitzender Randstad en levensmiddelenconcern Unilever hoorden donderdag bij de stijgers op de Amsterdamse beurs. De twee bedrijven kwamen met kwartaalcijfers en die vielen goed bij beleggers, wat de AEX-index ook naar een plus hielp. Een strategische update van bezorgbedrijf Just Eat Takeaway viel minder goed.

Randstad was met een plus van 5,4 procent de koploper in de AEX. De uitzender boekte de hoogste kwartaalomzet ooit en zag de winst bijna verdubbelen ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar. Topman Jacques van den Broek kondigde tevens zijn vertrek aan. Hij wordt volgend jaar opgevolgd door Sander van ‘t Noordende.

Unilever steeg 1,1 procent. Het levensmiddelenconcern had last van de coronamaatregelen in Zuidoost-Azië en hogere grondstofprijzen. Dankzij prijsverhogingen lukte het het bedrijf om die hogere kosten door te berekenen aan klanten en steeg de omzet. Ook heeft het bedrijf de operationele afsplitsing van de theetak afgerond. Unilever richt zich nu op een beursgang, verkoop of partnerschap van dit onderdeel.

Thuisbezorgd

De AEX-index op Beursplein 5 sloot met een winst van 0,3 procent op 807,64 punten. De MidKap verloor 0,5 procent tot 1063,79 punten. Frankfurt, Parijs en Londen daalden tot 0,4 procent.

Just Eat Takeaway zakte 1,7 procent. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl bestempelde 2021 als het ‘piekjaar van verliezen’. Na dit jaar zullen de verliezen verminderen en de marges verbeteren, verklaarde het bedrijf tijdens een beleggersdag. Staalbedrijf ArcelorMittal was de hekkensluiter met een verlies van 3,7 procent.

RELX

Informatieleverancier RELX zag de omzet bij al zijn divisies oplopen en klom 1,6 procent. Medisch techbedrijf Onward Medical kende een weinig spannend beursdebuut. De koers van het bedrijf uit Eindhoven, dat behalve in Amsterdam ook een notering kreeg in Brussel, opende flink hoger maar schommelde daarna vrijwel de hele dag rond de uitgifteprijs van 12,75 euro. Uiteindelijk eindigde het aandeel zijn eerste handelsdag met een verlies van 0,1 procent.

De euro was 1,1640 dollar waard, tegen 1,1644 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,6 procent minder op 81,22 dollar. Brentolie werd 2,5 procent goedkoper op 83,70 dollar.