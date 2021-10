Nederlandse vaccinatiedonaties nog altijd niet op gang gekomen

Het kabinet heeft beloofd voor iedere prik die in Nederland wordt gezet ook een dosis weg te geven. Deels gaat dat via het vaccinatieprogramma Covax van onder andere de Wereldgezondheidsorganisatie. Een ander deel gaat rechtstreeks naar het buitenland, zoals naar Kaapverdië en Indonesië. Het ministerie verwacht volgende week te beginnen met de uitlevering van de vaccins, en binnen enkele weken 10 miljoen doses te kunnen doneren.

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge schreef eind september in een brief aan de Tweede Kamer dat er tot dat moment een half miljoen doses aan Covax gedoneerd waren. Dat aantal was lager dan voorzien als gevolg van praktische problemen. Zo bleek dat de vaccins het best rechtstreeks vanuit de fabriek geleverd konden worden. Daar moest van alles voor geregeld worden.

Kritiek

De donaties zouden spoedig op gang komen, schreef de minister drie weken geleden. Toch is er sindsdien niet één batch gedoneerd. Ook de 4,5 miljoen doses die volgens De Jonge destijds ‘de komende weken’ naar Indonesië zouden gaan, zijn nog niet onderweg. Desalniettemin verwacht het ministerie het doel van 21 miljoen donaties aan Covax en ruim 6 miljoen rechtstreeks dit jaar te halen.

Internationaal is veel kritiek op de trage totstandkoming van het Covax-programma omdat de donaties vanuit rijkere landen achterblijven bij wat is toegezegd. Dat brengt niet alleen risico’s met zich mee voor de volksgezondheid in die landen zelf, maar kan er ook toe leiden dat de pandemie onnodig lang voortduurt, erkende De Jonge vorige maand.

Volgens Oxfam Novib moeten ontwikkelingslanden het stellen met een ‘eindeloze stroom aan ontoereikende gebaren en gebroken beloften, afkomstig van rijke landen en farmaceutische bedrijven’. Het ministerie zegt hetzelfde doel te hebben als de organisatie en er hard aan te werken om dat te bereiken.