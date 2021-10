GGD’en hopen mensen met allergieën tweede prik te kunnen geven

De GGD’en gaan proberen mensen alsnog hun tweede coronaprik te geven als ze na de eerste een allergische reactie hadden. Zo’n 11.000 mensen die dit is overkomen krijgen vanaf vrijdag een brief in de bus met een oproep om zich te melden bij hun huisarts. Vaak is een inenting toch veilig mogelijk, zegt de landelijke koepel GGD GHOR Nederland.