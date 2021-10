Pfizer: weer volle bescherming tegen corona na derde prik

Een derde prik met het vaccin is 95,6 procent effectief tegen het coronavirus, is de conclusie na onderzoek onder 10.000 mensen van 16 jaar en ouder. Zij kregen de boosterprik gemiddeld elf maanden na hun tweede vaccinatie. De gemiddelde leeftijd was 53 jaar.

De gegevens kunnen toezichthouders helpen bij hun besluit voor welke groepen de boosters worden ingezet. In bijvoorbeeld Israël is ervoor gekozen die voor vrijwel iedereen beschikbaar te stellen, terwijl in de VS en Europa veelal is besloten de booster alleen toe te dienen aan ouderen en andere risicogroepen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO gaf vorige week de aanbeveling een derde dosis van goedgekeurde vaccins aan te bieden aan mensen met een verlaagde weerstand.

Ander onderzoek van het Israëlische onderzoeksinstituut Clalit en Harvard University wijst uit dat jongvolwassenen die twee doses van het Pfizer/BioNTech-vaccin hebben gehad tot 90 procent minder kans hebben op besmetting.