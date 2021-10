Neef en advocaat Taghi blijft nog 90 dagen vastzitten

De 38-jarige advocaat en tevens neef van Ridouan Taghi die eerder deze maand is opgepakt, blijft nog negentig dagen vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Amsterdam donderdag beslist.

Advocaat Youssef T. werd 8 oktober opgepakt in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, waar hij bij zijn neef op bezoek was. Volgens het Openbaar Ministerie is de advocaat maandenlang de boodschapper geweest tussen de gedetineerde Taghi en de buitenwereld. Het OM verdenkt hem ervan dat hij tot de veronderstelde misdaadbende van Taghi behoort.