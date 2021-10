Miljoenen voor medicijn dat is geïnspireerd op slangengif

Het Leidse biotechbedrijf VarmX ontvangt 17,5 miljoen euro van een innovatieprogramma van de Europese Unie. Het geld is bedoeld voor het vergroten van de productie van een medicijn dat is geïnspireerd op slangengif. Het middel voorkomt ernstige bloedingen bij patiënten die bloedverdunners gebruiken, met name bij spoedoperaties.

Het medicijn van VarmX bestaat uit een eiwit dat is geïnspireerd op gif van de Australische bruine slang, de op een na giftigste soort ter wereld. Onderzoekers van het biotechbedrijf ontdekten welk eiwit van het gif verantwoordelijk is voor de stolling van bloed en hebben via genetische modificatie een variant daarvan ontwikkeld die werkt in het menselijk lichaam. Patiënten die wegens hart- en vaatziekten bloedverdunners nemen, krijgen soms te maken met spontane ernstige bloedingen. Het middel van VarmX moet dat tegengaan.

VarmX is een van de 65 geselecteerde start-ups en mkb-bedrijven, verspreid over 16 landen, die samen voor honderden miljoenen aan financiering zullen ontvangen voor baanbrekende innovaties. Het geld komt van het EU-innovatieprogramma European Innovation Council (EIC) Accelerator. Een panel van beoordelaars en EIC-juryleden adviseerden om VarmX de maximaal toegestane financiering toe te kennen. Als onderdeel van de EIC-gemeenschap profiteert VarmX ook van andere voordelen, zoals coaching, mentorschap en toegang tot investeerders en bedrijven.

Momenteel worden meer dan 10 miljoen patiënten in de Verenigde Staten en Europa behandeld met bloedverdunners. Daarvan krijgt 2 tot 3 procent te maken met spontane en ernstige levensbedreigende bloedingen. Voor deze groep is het medicijn van VarmX bedoeld.