Rutte: Polen is vast gevoelig voor Europese druk

Rutte wil met zijn EU-collega’s op hun top in Brussel bespreken met welke maatregelen ze ‘Polen kunnen stimuleren om vooral het goede pad te kiezen’. Nederland vindt dat de Europese Commissie de Poolse aanvraag voor tientallen miljarden euro’s uit het coronaherstelfonds voorlopig moet blokkeren. Ook de EU-landen zouden in actie moeten komen en een procedure moeten doorzetten die Polen zijn stemrecht in de EU kan kosten.

Maar dat laatste is ‘nu niet voorzien’, geeft Rutte toe. Het is volgens hem maar zeer de vraag of genoeg EU-landen dat zouden steunen. ‘Daar zul je de komende weken verder over moeten praten.’

Rutte botste op een eerdere top hard met de Hongaarse premier Orbán over de rechtsstaat maar de demissionair premier benadrukt de discussie met zijn Poolse collega ‘zo gefocust en zo kalm mogelijk’ te willen voeren.