Wereldgezondheidsorganisatie houdt coronamutant in de gaten

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) houdt een mutant van de Delta-variant van het coronavirus in de gaten. Experts hadden onlangs gemeld dat deze zogenoemde subvariant zich langzaam verspreidt in het Verenigd Koninkrijk.

Andere landen, zoals de Verenigde Staten, Denemarken en Rusland registreerden ook de eerste gevallen. Volgens Britse media is de nieuwe mutant in juli voor het eerst ontdekt. Onderzoekers gaan er echter nog niet van uit dat de subvariant veel besmettelijker is dan de huidige Delta-variant.