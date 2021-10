Verslaggever Ron Fresen lijdt aan ongeneeslijke prostaatkanker

Ron Fresen stopt met zijn werk bij de NOS omdat hij ongeneeslijk ziek is. De 62-jarige politiek verslaggever lijdt aan prostaatkanker en wil zijn laatste jaren doorbrengen met familie, zo zegt hij in een interview met de Volkskrant.

De verslaggever probeerde zijn ziekte lang geheim te houden, maar dat ging soms lastig. Zo werd hij bijna ‘ontmaskerd’ door demissionair premier Mark Rutte. ‘Als ze samen de lift in willen stappen, kijkt de premier hem recht in het gezicht aan. ‘Hé Ron, hoe is… uh joh… wat is er met je wenkbrauwen?’ Shit, denkt Fresen, en praat er snel omheen. ‘Vast te veel in de zon gezeten…’ Blabla’, luidt de passage in de krant.

Fresen noemt zijn ziekte ‘een ingrijpend iets’. Op zijn 47e kampte hij ook voor het eerst met prostaatkanker, zijn vader overleed eraan op 72-jarige leeftijd. ‘In het ziekenhuis zeiden ze nog: ‘Nee joh, ben je gek, dat kan helemaal niet op jouw leeftijd.’ Maar toen had ik het dus wel, en heb ik me laten opereren. Daarna was de kanker weg’, zo blikt hij terug. In 2018 bleek de kanker te zijn teruggekomen en uitgezaaid te zijn.

Emotioneel

Dankzij de chemokuur die hij onderging, heeft hij nog anderhalf jaar tot twee jaar te leven, aldus de arts. ‘Bij uitgezaaide prostaatkanker is het een kwestie van rekken en erbij blijven, zo krijg je er hopelijk vijf tot acht jaar bij, en ondertussen proberen daar zo min mogelijk mee bezig te zijn en zoveel mogelijk te genieten van het leven’, zegt Fresen, die hoopt nog heel wat tijd met zijn kleinkind door te brengen. Hij blikt terug op een wandeling met zijn kleinkind door de zon in Den Haag. ‘En toen dacht ik: als dit de komende jaren nog zo is, dan is dat fantastisch, dat is echt zo ongelooflijk mooi. Ja, daar kan ik echt....’ Geroerd: ‘... daar word ik emotioneel van, maar op een mooie, gelukkige manier.’’

Per 1 mei legt Fresen zijn werk bij het NOS Journaal van 20.00 uur neer. Zeventien jaar geleden ging hij er aan de slag. Hij is daar nu de vaste duider.