Energieleverancier voorziet ‘slagveld’ op Britse energiemarkt

Ofgem, de Britse toezichthouder van de energiemarkt, bepaalt de maximale hoogte van de energieprijzen. De eerstvolgende prijsherziening staat gepland voor april volgend jaar, maar Anderson wil dat dit eerder gaat gebeuren. Hij zei tegen zakenkrant Financial Times verder dat er een ‘significant risico’ bestaat dat de energiemarkt in het Verenigd Koninkrijk straks uit maar vijf of zes bedrijven zal bestaan. Dat zijn volgens hem bedrijven die weliswaar financieel solide zijn, maar het niet meer aankunnen om de hogere energieprijzen door te berekenen aan klanten.

ScottishPower, een dochteronderneming van het Spaanse nutsbedrijf Iberdrola, is een van de grote energieleveranciers in het Verenigd Koninkrijk en levert gas en stroom in grote delen van Schotland, Noord-Wales en het midden van Engeland.

Rusland

De prijzen voor aardgas zijn de afgelopen tijd fors gestegen door onder meer economisch herstel, waardoor ook een enorme vraag is ontstaan naar vloeibaar aardgas (lng) in Azië. Dat heeft de leveringen van aardgas aan Europa verder onder druk gezet, waardoor meerdere Europese bedrijven de productie al hebben moeten terugschroeven. Consumenten vrezen torenhoge energierekeningen. In diverse landen, waaronder Nederland, worden belastingmaatregelen genomen om de hogere kosten te verkleinen.

Ook in Rusland stijgen de zorgen over de hogere energieprijzen en het effect daarvan op de vraag naar gas in Europa, de belangrijkste afzetmarkt voor Russisch gas. De Russische president Vladimir Poetin zei in een op televisie uitgezonden overheidsbijeenkomst dat hogere prijzen leiden tot lagere consumptie, en dat heeft weer gevolgen voor de leveranciers, waaronder staatsgasbedrijf Gazprom.