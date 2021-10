Barendrecht volop aan het puinruimen na herfststorm

Bewoners van twee straten in de Barendrechtse wijk Ter Leede zijn donderdag druk bezig met het ruimen van puin. Harde wind veroorzaakte in de nacht van woensdag op donderdag forse schade. Tuinhuisjes werden vernield, vele ramen sneuvelden, bomen waaiden om en kwamen op auto’s terecht en trampolines waaiden door de lucht. Door de gevolgen van de windvlaag raakten vier mensen in Barendrecht gewond.

Een dag na de windhoos is de schade in de woonwijk Ter Leede goed zichtbaar. Dakpannen zijn van daken gewaaid, auto's zijn beschadigd geraakt door rondvliegende dakpannen of omgevallen bomen en ruiten zijn aan diggelen. ANP ROBIN UTRECHT

Opvallend is dat de schade zich lijkt te beperken tot twee straten. De ravage is het grootst aan de Thurleede. Maar ook aan de Lisleede meldt een rijschool forse schade. ‘De dakpannen vlogen door de lucht’, zegt een medewerker. ‘Het dak lekt en op de zolder is het erg nat. Ook is de voorruit gesneuveld.’

Glaszetters hebben het er druk mee, zegt Marvin Emmery van glashandel en -servicebedrijf Emmery Groep. ‘Het is best heftig, we zijn volle bak aan het puinruimen.’ Het bedrijf heeft ‘s nachts normaal één spoedmonteur, maar moest door de harde wind plots opschalen. ‘Dit maak je eigenlijk nooit mee. Het lijkt wel een oorlogsgebied. We zijn nog tot donderdagavond bezig, verwacht ik.’ Volgens Emmery ‘stroopt de buurt de mouwen op’ en hangt er ..

