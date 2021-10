Rampenfonds heeft nog miljoenen in kas voor Limburg

Het Nationaal Rampenfonds heeft nog zo’n 8 miljoen euro in kas waarmee slachtoffers van de watersnood in Limburg geholpen kunnen worden. Het geld is ingezameld tijdens en na de overstromingen in juli. In totaal werd via giro 777 zo’n 11 miljoen euro bijeengebracht. Daarvan is volgens bestuurssecretaris Geert Jan Hamilton van het fonds ruim 3 miljoen uitgekeerd.