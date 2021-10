Liander breidt stroomnet uit in Friesland en Noordoostpolder

Netbeheerder Liander gaat het elektriciteitsnet in Friesland en in de Noordoostpolder fors uitbreiden. Op sommige plekken is daar de maximale capaciteit bereikt. Liander investeert daarom de komende jaren zo’n 250 miljoen euro in het aanleggen van kabels die elektriciteit vervoeren en het vervangen of plaatsen van ongeveer 300 transformatorhuisjes. De werkzaamheden moeten in 2025 klaar zijn.