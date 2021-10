Moeder FlixBus koopt Amerikaanse busvervoerder Greyhound

FlixMobility, het moederbedrijf van de Duitse busvervoerder FlixBus, koopt het Amerikaanse Greyhound Lines, bekend van de iconische grijsblauwe bussen. Met de overname wil FlixMobility zijn goedkope busdiensten uitbreiden in de Verenigde Staten. Greyhound is de grootste busvervoerder in de Verenigde Staten, waar FlixBus sinds 2018 ook al actief is.

FlixMobility legt 172 miljoen dollar neer voor Greyhound, omgerekend bijna 148 miljoen euro. Greyhound was in handen van de Britse Firstgroup en deed 2400 locaties aan in Noord-Amerika. Ongeveer 16 miljoen reizigers maken ieder jaar gebruik van de Greyhound-bussen.

Greyhound bestaat al sinds 1914 en werd opgericht in de staat Minnesota. Veel mensen kennen de langwerpige bussen met het logo van de jachthond erop uit Amerikaanse films en series. De bussen worden met name voor lange afstanden gebruikt tussen steden. De greyhound is het snelste hondenras ter wereld.

In 2019 lijfde FlixMobility al rivaal Eurolines in. De onderneming kocht het bedrijf toen van het Franse ov-concern Transdev. FlixBus startte in 2013 in Duitsland en rijdt inmiddels in tientallen landen.