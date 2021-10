Portretten Beatrix van Andy Warhol geveild voor 217.000 euro

Warhol maakte de afbeeldingen van Beatrix in 1985 als onderdeel van een serie waarin hij de destijds vier regerende koninginnen ter wereld portretteerde.Behalve Beatrix waren dat koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk, koningin Margrethe van Denemarken en koningin Ntombi Twala van Swaziland. Het idee voor de reeks werd in 1985 in een New Yorkse bar door de Nederlander George C.P. Mulder aan Warhol geopperd. Hij gaf de serie later ook uit.

Voorafgaand aan de veiling was volgens het veilinghuis zeer grote nationale en internationale belangstelling voor de werken. "Wij zijn zo’n beetje vanuit de hele wereld gebeld en gemaild. Maar dit zijn dan ook wel zeer bijzondere kunstwerken van een even zo groot kunstenaar", zegt Peter Meefout, directeur van het Venduehuis.