President Brazilië Bolsonaro stelt virus goed te hebben aangepakt

De Braziliaanse president Bolsonaro ontkent iets verkeerd te hebben gedaan bij de aanpak van het coronavirus. ‘We hebben vanaf het begin het juiste gedaan’, zei Bolsonaro in een toespraak in het noorden van het land. Hij reageerde daar op een rapport van parlementariërs dat is opgesteld door senator Renan Calheiros. Hij beschuldigt de president van grove nalatigheid en ziet in het beleid de oorzaak van veel sterfgevallen.

De president zou daarom onder meer schuldig zijn aan het aanzetten tot misdaad en misdaden tegen de menselijkheid. Calheiros stelt dat het parlement de president daarom moet afzetten. Het parlementair onderzoek naar de bestrijding van de pandemie in Brazilië werd geleid door Calheiros. Hij heeft ervaring met afzettingsprocedures, want hij was eerder als voorzitter in de Senaat fel omstreden door een reeks affaires en onderzoeken tegen hem over verduistering, het aannemen van steekpenningen en onethisch handelen. In 2013 begon via sociale media een campagne voor afzetting van Calheiros, die door 1,6 miljoen Brazilianen werd getekend. Hij is sinds 2017 geen senaatsvoorzitter meer.

Bolsonaro wordt verweten het virus te hebben onderschat en te weinig maatregelen te hebben genomen. Bolsonaro stelde onder meer dat het virus ‘een griepje’ was en zei dat lockdowns niet kunnen in een land waar zovelen in de informele sector werken. Het middel zou veel erger zijn dan de kwaal volgens Bolsonaro.

Bij ongeveer 10 procent van 214,5 miljoen Brazilianen is het virus vastgesteld en het aantal sterfgevallen per miljoen inwoners behoort met 2800 tot de hoogste ter wereld. Tijdens de hoogtepunten van de pandemie bleek vorig jaar dat de gezondheidszorg vooral in het noorden niet over de federaal voorgeschreven uitrusting beschikte en daardoor niet berekend was op een dergelijke uitbraak.