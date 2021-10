Ook in augustus gaven consumenten weer meer uit dan voor pandemie

Nederlanders gaven in augustus 5,8 procent meer uit dan een jaar eerder en 3,4 procent meer dan in 2019. De groei op jaarbasis was in augustus net als in juli wel kleiner dan de maanden daarvoor. Dat komt volgens het statistiekbureau doordat de consumptie in mei en juni van 2020 nog op een zeer laag niveau lag door de eerste lockdown.

Aan diensten werd bijna 1 procent meer uitgegeven dan in 2019. Dat komt waarschijnlijk doordat er na een lange tijd met coronabeperkingen in onder meer de horeca en evenementensector er in de zomermaanden weer meer mogelijk was. Diensten zoals ook een restaurantbezoek zijn gezamenlijk goed voor de helft van de consumentenuitgaven in Nederland.

De cijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en de hoeveelheid koopzondagen.