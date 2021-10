Groothandel Sligro ziet herstel in bijna al zijn afzetmarkten

Groothandel Sligro zag in het afgelopen kwartaal een sterk herstel in bijna al zijn afzetmarkten. De bedrijfscatering, evenementenbranche en de zorg bleven nog wel achter, laat het bedrijf weten. De omzet van Sligro steeg in het derde kwartaal, maar die was nog wel flink lager dan voor de coronacrisis. Wanneer de laatste beperkende maatregelen worden opgeheven, verwacht Sligro weer dicht in de buurt te komen van de opbrengsten van voor de pandemie.

Sligro, dat actief is in Nederland en België, had het aan het begin van 2021 nog moeilijk door de periode met strenge lockdownmaatregelen. Daarna herstelden de verkopen zich snel. Dat resulteerde in een bescheiden groei van de omzet van 2 procent in de afgelopen periode. In totaal verkocht Sligro in het derde kwartaal voor 510 miljoen euro. Dat is nog steeds een tiende minder dan de omzet in dezelfde periode in 2019.

Het bedrijf heeft geen winstcijfer gegeven voor het afgelopen kwartaal en waagt zich niet aan een concrete voorspelling van de jaarresultaten. Sligro verwacht dat het ‘nog wel een tijd’ last zal hebben van tekort aan personeel in de distributie en transport. Daarnaast kampt het met een ‘beperkte beschikbaarheid van een aantal artikelcategorieën’.