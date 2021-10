Randstad profiteert waarschijnlijk van herstel economie

Uitzendconcern Randstad heeft in het derde kwartaal waarschijnlijk geprofiteerd van het herstel van de economie. Daardoor trekt de vraag naar uitzendkrachten ook weer aan. Hoe de resultaten precies uitpakken, maakt Randstad donderdagochtend bekend. In een toelichting op de cijfers zal topman Jacques van den Broek waarschijnlijk ook ingaan op de personeelstekorten waarmee diverse sectoren inmiddels kampen.

Randstad slaagde er in de voorgaande periode al in om meer omzet te boeken dan voor de coronacrisis. Ook ging er toen weer een winst in de boeken, waar in dezelfde periode vorig jaar nog verlies werd geleden. Uitgaande van de inschattingen van analisten heeft het gunstige beeld uit het tweede kwartaal zich in de afgelopen maanden voortgezet, al zal de omzetstijging op jaarbasis waarschijnlijk minder sterk uitvallen. In de vergelijkbare periode vorig jaar krabbelde Randstad namelijk al weer op van de grote coronaklap eerder dat jaar.

‘Nu de markten zich beginnen te herstellen, keren trends van voor de pandemie terug, zoals schaarste aan talent’, zei Van den Broek in juli al. In Nederland was het voor werkgevers in onder meer de zorg, het onderwijs en in de horeca toen al erg moeilijk om personeel te vinden. ‘De situatie wordt elke maand nijpender’, stelde de topman van Randstad vast. Mogelijk kan Van den Broek nu beter inschatten hoe lang deze situatie op de arbeidsmarkt zal aanhouden en aangeven wat dit voor Randstad betekent.