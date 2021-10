Voormalig president Trump komt met plan voor sociaal netwerk

Voormalig president Donald Trump is van plan een sociaal netwerk te creëren. Het platform krijgt de naam TRUTH Social en wordt begin november gelanceerd, in eerste instantie alleen voor genodigden.

Het netwerk is het eigendom van Trump Media & Technology Group (TMTG) en de bedoeling is dat er ook een streamingdienst komt waar ‘niet-woke’ programma’s op verschijnen. Woke is een stroming van mensen die zich zeer bewust zijn van racisme en sociaal onrecht jegens minderheden

‘Ik heb TRUTH SOCIAL en TMTG gecreëerd om in opstand te komen tegen big tech. We leven in een wereld waar de Taliban enorm aanwezig zijn op Twitter, maar je favoriete Amerikaanse president het zwijgen wordt opgelegd’, schrijft Trump in een verklaring. Hij noemt het ‘onaanvaardbaar’ en wil met het netwerk een ‘rivaal’ vormen voor de liberale media.

De accounts van voormalig president Trump werden door Twitter en Facebook geblokkeerd naar aanleiding van de bestorming van het Capitool op 6 januari. Wie het sociale netwerk financiert en hoe het er precies uit komt te zien is op dit moment nog onduidelijk.