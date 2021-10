Bezoekers horecagelegenheid in Rotterdam aangevallen

Bezoekers van een horecagelegenheid aan de Meent in Rotterdam zijn woensdag tussen 21.00 en 22.00 uur aangevallen. Ze werden door een groep bekogeld met stoelen en andere voorwerpen, aldus de politie. Er is een slachtoffer met verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis, laat een politiewoordvoerster weten. Een persoon is aangehouden, andere verdachten zijn gevlucht.